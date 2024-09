Macron ernennt neue Regierung

Paris: Elf Wochen nach der Parlamentswahl in Frankreich hat das Land nun eine neue Regierung. Heute werden die über 30 Minister und Staatssekretäre offiziell von Präsident Macron ernannt und nehmen dann ihre Arbeit auf. Von der Vorgänger-Regierung bleiben nur Verteidigungsminister Lecornu und Kulturministerin Dati im Amt. Bereits in der vergangenen Woche hatte Macron den ehemaligen EU-Kommissar Barnier zum Premierminister ernannt. Obwohl das Linksbündnis bei der Wahl im Juli stärkste Kraft geworden war, gehören insgesamt sechs Minister dem konservativen Lager an. Damit sind in Frankreich nun mehr Konservative an der Regierung beteiligt als jemals zuvor.

