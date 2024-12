Macron empfängt Trump im Élysée-Palast in Paris

Paris: Anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame in der französischen Hauptstadt hat Frankreichs Präsident Macron den designierten US-Präsidenten Trump empfangen. Im Elysee-Palast kamen beide zu einem bilateralen Gespräch zusammen. In einem kurzen Statement zuvor erklärte Macron, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Trump. Er sei sehr froh, ihn in Paris zu Gast zu haben. Trump betonte, er habe zum französischen Volk ein gutes Verhältnis. Daher sei es eine Ehre in Paris zu sein. Im Anschluss ist nach Angaben der französischen Regierung außerdem ein Dreiertreffen zwischen Macron, Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant. Für Trump ist es die erste Auslandsreise seit seinem Wahlsieg Anfang November. Die Reise markiert seine Rückkehr auf die internationale Bühne nach seiner ersten Präsidentschaft in den USA.

