Machthaber Assad soll Syrien verlassen haben - Rebellen sind in Damaskus

Damaskus: Die Rebellen in Syrien haben eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die Hauptstadt übernommen und damit das Ende der mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft von Machthaber Assad eingeläutet. Er soll das Land verlassen haben, wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldet. Wohin Assad geflohen ist, ist nicht bekannt. Syriens Ministerpräsident al-Dschalali erklärte sich in einem Video zu einer friedlichen Machtübergabe bereit. Das Rebellen-Bündnis rief Millionen Syrer im Onlinedienst Telegram zur Rückkehr in ein nun freies Land auf. Augenzeugen berichten von jubelnden Menschen im Zentrum von Damaskus. Vor eineinhalb Wochen war der Bürgerkrieg in Syrien, der 2011 begonnen hatte, mit der Offensive der Islamisten-Allianz HTS plötzlich wieder aufgeflammt. Innerhalb kurzer Zeit übernahmen die Aufständischen die Kontrolle über viele Orte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 06:00 Uhr