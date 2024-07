Luisenburg soll Bayerns zweites Naturmonument werden

München: Die Luisenburg in Wunsiedel wird das zweite sogenannte Nationale Naturmonument in Bayern. Das hat das bayerische Kabinett beschlossen. Die Luisenburg ist Europas größtes Felsenlabyrinth aus Granitfelsen, die rund 300 Millionen Jahre alt sind. Es handelt sich um das älteste Naturschutzgebiet Oberfrankens. In Bayern gibt es mit der Weltenburger Enge, einem Durchbruch im Donautal, bislang ein Nationales Naturmonument - bundesweit gibt es acht. Zum ersten Nationalen Naturmonument wurden die Ivenacker Eichen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2016 ernannt, gefolgt von den Bruchhauser Steinen in Nordrheinwestfalen.

