Luftwaffe unterstützt Ausreise des Botschaftspersonals aus dem Libanon

Berlin: Die Luftwaffe unterstützt die Ausreise des Botschaftspersonals im Libanon. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hob am späten Nachmittag eine Bundeswehrmaschine mit rund 110 Passagieren in Beirut ab. Es seien nicht alle deutsche Staatsbürger, so das Ministerium, da auch Familienangehörige von Mitarbeitern dabei seien. Am Wochenende hatte das Auswärtige Amt die Krisenstufen für die Auslandsvertretungen in Beirut, Tel Aviv und Ramallah im Westjordanland noch einmal angehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 21:00 Uhr