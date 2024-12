Luftwaffe hat Einsatz im Baltikum beendet

Riga: Die Luftwaffe der Bundeswehr hat ihren Nato-Einsatz im Baltikum beendet. Mit Ablauf des November übergab das deutsche Kontingent die Verantwortung für die Sicherheit des Luftraums an die Niederlande. Wie die Bundeswehr mitteilte, waren in den vergangenen neun Monaten mehr als 1.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Mission beteiligt. Die Luftwaffe habe unter anderem mit ihren Eurofightern regelmäßig Patrouillenflüge absolviert. Da die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen über keine eigenen Luftstreitkräfte verfügen, hat die Nato die Luftraumüberwachung 2004 übernommen; die Mitgliedsstaaten wechseln sich dabei ab. Seit der Annexion der Krim und dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich die Zahl der Einsätze stark erhöht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 19:00 Uhr