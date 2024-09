Luftverschmutzung verursacht jedes Jahr Millionen Todesfälle

Genf: Die Weltwetterorganisation warnt vor immer mehr Luftverschmutzung. Sie sei das größte Umweltrisiko unserer Zeit, schreibt die WMO in einem neuem Bericht. Demnach sterben jedes Jahr mehr als 4,5 Millionen Menschen an den Folgen schlechter Luft. Diese sei aber nicht nur für den Menschen gefährlich, sondern beeinträchtige auch die Landwirtschaft, die Wasserqualität und die biologische Vielfalt. Und - so die WMO - die Luftverschmutzung sorge für hohe ökologische und wirtschaftliche Kosten.

