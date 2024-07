Lufthansa will Schadenersatz von Klimaklebern fordern

Frankfurt am Main: Die Lufthansa will Schadenersatz von den Umweltaktivisten fordern, die am Donnerstag den Betrieb des Frankfurter Flughafens vorübergehend lahmgelegt hatten. Das berichtet die Bild am Sonntag und beruft sich auf einen Lufthansa-Sprecher. Demnach wird die genaue Schadenssumme derzeit noch ermittelt. Bereits bei früheren Blockade-Aktionen hatte der Konzern dem Bericht zufolge Schadenersatz in einer Gesamthöhe von 740.000 Euro von den Klima-Aktivisten verlangt. Am frühen Donnerstagmorgen hatten sich Mitglieder der sogenannten Letzten Generation auf dem Frankfurter Flughafengelände festgeklebt; rund 230 von 1400 geplanten Flügen fielen laut dem Betreiber Fraport aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 02:00 Uhr