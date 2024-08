Lufthansa verurteilt Streikpläne bei Discover Airlines

Berlin: Die Lufthansa reagiert mit scharfer Kritik auf die Streikpläne bei ihrer Tochter Discover Airlines. Die Fluggesellschaft bezeichnete es als "völlig unverantwortlich", die Beschäftigten in der Hauptreisezeit zu einem viertägigen Ausstand aufzurufen, obwohl mit der Gewerkschaft Verdi Tarifverträge abgeschlossen worden seien. Laut Lufthansa wurden unter anderem Gehaltserhöhungen von bis zu 38 Prozent in der Kabine und rund 16 Prozent im Cockpit garantiert. Die Gewerkschaften UFO und Cockpit haben ihre Mitglieder von morgen bis Freitag zum Streik aufgerufen. Der Ferienflieger Discover bietet Urlaubsverbindungen ab München und Frankfurt an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 14:00 Uhr