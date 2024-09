Lufthansa verlängert Flugstopp nach Beirut

Frankfurt am Main: Die Lufthansa fliegt weiterhin nicht nach Beirut. Das Unternehmen teilte mit, es werde den Flugstopp in die Hauptstadt des Libanon bis zum 15. Oktober verlängern. Bisher war er bis Ende September geplant. Hintergrund sind die Spannungen in Nahost. Dagegen hat die Lufthansa Group den zeitweise ausgesetzten Flugbetrieb nach Tel Aviv in Israel und nach Erbil im Nordirak wieder aufgenommen. Zur Lufthansa-Group gehören unter anderem Eurowings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines.

