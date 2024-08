Lufthansa streicht weitere Flüge nach Nahost

Frankfurt am Main: Die Lufthansa Group setzt ihre Flüge nach Nahost für weitere neun Tage aus. Betroffen sind die Ziele Tel Aviv, Teheran, Beirut, Amman und Erbil. Auch der iranische und irakische Luftraum werden demnach bis einschließlich 21. August nicht genutzt. Die Fluggesellschaft fliegt seit Ende Juli nicht in die Nahostregion und begründet dies mit der angespannten Sicherheitslage. Zur Lufthansa Group gehören neben Lufthansa auch Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings. Reisende, die auf nicht von der Streichung betroffenen Flügen in die Region bis zum Reisedatum 31. August gebucht sind, können zudem nach Lufthansa-Angaben kostenlos stornieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 15:00 Uhr