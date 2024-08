Lufthansa streicht weitere Flüge in Krisenregion

Frankfurt am Main: Wegen der anhaltend unsicheren Lage in Nahost hat die Lufthansa-Gruppe weitere Flüge in die gesamte Region gestrichen. Wie das Unternehmen mitteilte, betrifft das alle Verbindungen nach Tel Aviv, Teheran, Beirut, Amman und Erbil bis einschließlich Montag in einer Woche. Auch den Luftraum über dem Irak und dem Iran will das Unternehmen bis dahin nicht nutzen. Reisenden mit Tickets bis zum 31. August bietet die Lufthansa kostenlose Stornierungen an.

