Lufthansa streicht weitere Flüge in die Nahost-Region

Frankfurt am Main: Wegen der angespannten Lage in Nahost hat die Lufthansa ihr Flugprogramm in die Region weiter eingeschränkt. Bis zum 12. August werden alle Flüge nach Tel Aviv, Teheran und Beirut gestrichen. Die Fluggesellschaft steuert nach eigenen Angaben außerdem bis einschließlich übermorgen Amman und Erbil nicht mehr an. Maschinen mit anderen Zielen weichen dem iranischen und irakischen Luftraum aus. Im Libanon versuchen derzeit zahlreiche Menschen vergeblich, das Land zu verlassen. Die Rede ist von Chaos am Flughafen von Beirut. Neben der Lufthansa haben auch andere Airlines ihre Verbindungen gestrichen. Hintergrund ist die Sorge vor einem weiteren Krieg in Nahost. US-Außenminister Blinken hat nach Medienberichten die G7-Staaten darauf eingestellt, dass der Iran binnen 48 Stunden Israel angreifen könnte. Die Bundesregierung rief erneut alle Seite dazu auf, nicht zu einer Eskalation beizutragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 17:00 Uhr