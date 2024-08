Lufthansa setzt Flüge nach Tel Aviv aus

Frankfurt am Main: Die Lufthansa stoppt wegen der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten ihre Flüge nach Tel Aviv. Alle Passagier- und Frachtflüge in die israelische Metropole würden bis einschließlich 8. August vorläufig ausgesetzt, erklärte ein Sprecher. Gestrichen werden auch alle Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut. Das gilt vorerst bis zum 12. August und betrifft alle Flüge der Lufthansa-Group. Dazu gehören Eurowings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 23:00 Uhr