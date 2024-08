Lufthansa sagt aus Sicherheitsgründen Flug nach Israel ab

Frankfurt am Main: Aus Sicherheitsgründen hat die Lufthansa in der Nacht einen Weiterflug von Zypern nach Tel Aviv abgesagt. Der Airbus war von München planmäßig auf dem Flughafen Larnaca gelandet, um dann mit einer neuen Crew nach Israel zu fliegen. Dieser Weiterflug sei abgesagt worden, weil der Iran in den frühen Morgenstunden seinen Luftraum gesperrt habe. Die Lufthansa habe die Sicherheit der Flüge nach Tel Aviv daher nicht für gewährleistet gehalten, so ein Sprecher. Aktuell gebe es aber keine Einschränkungen des Flugbetriebs mehr. Die Lufthansa macht seit Kurzem grundsätzlich eine Zwischenlandung auf Zypern und vermeidet so Crew-Übernachtungen im Spannungsgebiet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 13:00 Uhr