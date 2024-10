Lufthansa räumt Qualitätsprobleme am Münchner Flughafen ein

München: Nach chaotischen Szenen mit Rekord-Wartezeiten verspricht der Münchner Flughafen Besserung. Am Donnerstag mussten Reisende zum Teil stundenlang vor der Sicherheitskontrolle warten. Der Chef der Lufthansa-Passagiersparte, Ritter, räumte ein, dass es am Standort München Qualitätsprobleme gibt. Die Flughafengesellschaft will Passagiere teilweise am Terminal 1 kontrollieren und mit Bussen zum überlasteten Terminal 2 bringen. Flughafenchef Lammers bat um Entschuldigung für erhebliche Zeitverzögerungen in den vergangenen Tagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2024 02:00 Uhr