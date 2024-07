Lufthansa darf italienische Ita übernehmen

Brüssel: Die EU-Kommission hat der Lufthansa die Übernahme der italienischen Fluggesellschaft ITA grundsätzlich genehmigt. Die Lufthansa muss jedoch Start- und Landerechte am Flughafen Mailand-Linate abgeben und anderen Wettbewerbern bei ihrem Start dort helfen. Dies soll verhindern, dass die Lufthansa ihre Marktmacht missbraucht. Im ersten Schritt erwirbt die deutsche Airline 41 Prozent der Anteile an ITA, der früheren Alitalia. In den kommenden Jahren soll die vollständige Übernahme erfolgen. Die Konzernchefs Spohr und Turrichi wollen sich bald zur Entscheidung äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 13:00 Uhr