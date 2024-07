Lufthansa-Chef Spohr begrüßt grünes Licht für Einstieg bei Ita

Brüssel: Europas größte Fluglinie, die Lufthansa, kann ihr Angebot ausweiten. Nach langer Prüfung hat die EU-Kommission grünes Licht für den Einstieg bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft Ita gegeben. Die Wettbewerbshüter machten es aber unter anderem zur Voraussetzung, dass die Partner Start- und Landerechte am Flughafen Mailand-Linate abgeben. Zudem soll neuen Konkurrenten auf der Mittel- und Langstrecke Starthilfe gegeben werden. Lufthansa-Chef Spohr zeigte sich erfreut über die Entscheidung. Er sprach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der italienischen Seite in Rom von einem "Tag mit vielen Gewinnern". Dazu gehöre auch Europa, das starke Fluggesellschaften brauche, um mit den weltweiten Konkurrenten mithalten zu können. Spohr kündigte an, den italienischen Hauptstadt-Flughafen Fiumicino zu einem weiteren Drehkreuz der Lufthansa auszubauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 19:15 Uhr