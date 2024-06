Los Angeles will Smartphone-Nutzung in Schulen verbieten

Los Angeles: In der US-Metropole sollen künftig keine Smartphones mehr an Schulen erlaubt sein. Das hat die Schulverwaltung mehrheitlich beschlossen. Schulen, an denen das bereits gilt, hätten unglaubliche Ergebnisse gemeldet, heißt es: Kinder seien dort glücklicher und hätten bessere Noten. Der Verwaltungsrat verwies auf Forschungsergebnisse, wonach exzessive Handynutzung bei Jugendlichen mit Depressionen, Angstzuständen, Schlafproblemen, Aggressivität und Suizidgedanken einhergeht. Zuvor hatte der Leiter des öffentlichen US-Gesundheitsdienstes Warnhinweise für Onlinedienste gefordert - ähnlich denen auf Zigarettenschachteln. In Kalifornien und anderen Bundesstaaten wird derzeit über striktere Handy-Regeln an Schulen diskutiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 18:00 Uhr