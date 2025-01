Los Angeles verteilt kostenlos Feinstaub-Schutzmasken

Los Angeles: In der Stadt gibt es keine Entspannung. Weil durch die vielen Brände eine hohe Menge an Asche und Feinstaub in der Luft hängt, verteilt die Stadt jetzt kostenlose Schutzmasken an die Bürgerinnen und Bürger. Für heute rechnet die Feuerwehr mit weiteren Dauereinsätzen. Die US-Wetterbehörden erwarten heftige Winde, die die Flammen weiter anfachen und die Löscharbeiten erheblich erschweren könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 12:00 Uhr