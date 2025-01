Los Angeles rüstet sich für neue Brände

Los Angeles: In der US-Küstenmetropole wächst die Sorge vor weiteren Bränden. Der Wetterdienst warnt vor der Rückkehr der gefährlichen Starkwinde, die die mühsam eingegrenzten Feuer neu anfachen können. Die Rede ist von "extremem Feuerwetter". Der künftige US-Präsident Trump kündigte an, sich am Freitag selbst ein Bild von den gewaltigen Schäden der Brände machen zu wollen und versprach Hilfe. Durch die Flächenbrände wurden bislang Schätzungen zufolge mehr als 12.000 Gebäude in der Region zerstört oder beschädigt. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 06:00 Uhr