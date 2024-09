Lohnfortzahlung für Kranke so hoch wie nie

Berlin: Arbeitgeber in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viel für die Lohnfortzahlung bei Krankmeldungen ausgegeben wie noch nie. Wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht über die die "Rheinische Post" berichtet, waren es 2023 knapp 77 Milliarden Euro. Den Studienautoren zufolge haben sich die Kosten innerhalb der vergangenen 14 Jahre verdoppelt. Grund für das Plus sei unter anderem der gestiegene Krankenstand in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 05:00 Uhr