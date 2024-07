Logistik-Kommission legt Bericht vor

Berlin: Zur Zukunft der Logistikbranche übergibt eine Kommission am Vormittag Bundesverkehrsminister Wissing einen Bericht. Die Kommission war Anfang des Jahres eingesetzt worden, nachdem sich auch viele Lkw-Fahrer und ihre Speditionen an den großen Bauerprotesten beteiligt hatten. Sie sollte Vorschläge zum Beispiel für weniger Bürokratie erarbeiten. Der Großteil des Güterverkehrs entfällt auf Lastwagen. Das Verkehrsministerium davon aus, dass dieser in den kommenden Jahren stark wachsen wird - zugleich fehlen aber Fahrer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 07:00 Uhr