Lkw fährt in Israel in Bushaltestelle - Dutzende Verletzte

Tel Aviv: In Israel ist ein Lkw in eine Bushaltestelle in der Nähe eines Militärstützpunktes gefahren. Der Rettungsdienst spricht von "Dutzenden Verletzten" bei dem Vorfall in Ramat Hascharon. 16 von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei bestätigte den Vorfall und sprach von vielen Verletzten. Zahlreiche Rettungswagen waren im Einsatz, mindestens ein Hubschrauber war in der Luft. Nach Medienberichten geht die Polizei von einem Anschlag aus. Der Fahrer des Lastwagens sei außer Gefecht gesetzt worden. Israel gedenkt heute des beispiellosen Terrorangriffs der islamistischen Hamas vor gut einem Jahr, bei dem rund 1.200 Menschen getötet wurden. Mehr als hundert Geiseln befinden sich noch in deren Gewalt. Es wird befürchtet, dass viele von ihnen bereits tot sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 10:30 Uhr