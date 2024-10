Literaturnobelpreis geht an Südkoreanerin Han Kang

Stockholm: Den Literaturnobelpreis erhält in diesem Jahr die Südkoreanerin Han Kang. Das hat die Die Schwedische Akademie vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Die Jury würdigte ihre intensive, poetische Prosa, in der es um historische Traumata und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens geht. Die Entscheidung gilt als Überraschung. Zu den Favoriten hatten der indisch-britische Autor Salman Rushdie und der Japaner Haruki Murakami gehört. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an den norwegischen Autor Jon Fosse gegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 13:15 Uhr