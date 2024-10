Litauen wählt neues Parlament

Vilnius: In Litauen sind die Menschen heute aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Es ist die erste Runde der Wahl der insgesamt 141 Abgeordneten in dem EU-Land. Die zweite Runde findet dann in zwei Wochen statt. Umfragen zufolge dürfte es einen Regierungswechsel geben. Es wird erwartet, dass die derzeit regierende konservative Heimatunion von den Sozialdemokraten abgelöst werden. Zudem könnte erstmals eine populistische Partei ins Parlament einziehen. Großes Thema im Wahlkampf war vor allem die Bedrohung des knapp drei Millionen zählenden Baltenstaates durch Russland. Parteiübergreifend sprachen sich die Politiker für eine weitere Unterstützung der Ukraine und mehr Verteidigung gegen Russland aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 07:00 Uhr