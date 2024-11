Litauen schließt nach Flugzeugabsturz Terror-Akt nicht aus

Vilnius: Am Absturzort einer Frachtmaschine von DHL aus Leipzig sucht die litauische Polizei nach Hinweisen zur Ursache. Auch deutsche Ermittler werden sich ab heute Abend vor Ort daran beteiligen, hieß es aus dem Bundesverkehrsministerium. Litauens Geheimdienstchef Jauniskis erklärte, dass er einen Terrorakt nicht ausschließen könne. "Wir sehen uns einem immer aggressiveren Russland gegenüber", sagte er wörtlich. Die Maschine des Postdienstleisters DHL war in Leipzig gestartet und in der Nähe des Flughafens von Vilnius abgestürzt. Mindestens einer von vier Menschen an Bord kam ums Leben, drei wurden verletzt, so die Polizei. Im Juli war im DHL-Logistikzentrum in Leipzig ein Brandsatz in einem Paket explodiert, das aus dem Baltikum stammte.

