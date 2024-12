Linus Straßer scheidet im Slalom aus

Alta Badia: Beim Slalom-Weltcup ist der Münchner Linus Straßer im zweiten Durchgang ausgeschieden. Der 32-Jährige galt nach Platz zwei in der Slalom-Wertung der Vorsaison diesen Winter eigentlich als einer der Topkandidaten auf den Gesamtsieg. Bester beim Rennen in Südtirol war Timon Haugan. Bei seinem zweiten Weltcup-Sieg hatte der Norweger 1,13 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Loic Meillard. Dritter wurde sein Landsmann Atle Lie McGrath mit 1,26 Sekunden Rückstand. Anton Tremmel aus Rottach-Egern fuhr als 25. erstmals in diesem Winter in die Punkteränge.

