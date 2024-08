Linnemann fordert anlasslose Taschenkontrollen an Bahnhöfen

Berlin: CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Waffenverbotszonen an Bahnhöfen sowie anlasslose Gepäck- und Taschenkontrollen. Der "Bild am Sonntag" sagte er zur Begründung, dort, wo Hotspots für Waffengewalt seien, müssten klare Regeln und Verbotszonen her. Innenministerin Faeser warf er vor, nur Symbolpolitik zu betreiben. Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Roßkopf, spricht sich für Messerverbote an Bahnhöfen aus. Für anlasslose Kontrollen brauche es allerdings noch gesetzlich Änderungen, so Roßkopf. Die Bundespolizei hatte zuletzt gemeldet, dass die Zahl der Messerangriffe deutlich zugenommen hat - vor allem an Bahnhöfen. Das hat eine Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 09:00 Uhr