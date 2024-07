Linksradikale könnten Anschläge auf französisches Bahnnetz verübt haben

Paris: Nach den Brandanschlägen auf das französische Bahnnetz gibt es erste Hinweise auf die Täter. Französische Medien berichten über eine Bekennernachricht, die auf Linksradikale als Urheber hinweisen könnte. In dem Schreiben heißt es, die Olympischen Spiele seien eine Feier des Nationalismus, eine gigantische Inszenierung der Unterwerfung der Bevölkerung durch die Staaten. Die Ermittler überprüfen nun offenbar, ob die Nachricht echt ist, oder von Trittbrettfahren verfasst wurde. Durch die Brandanschläge war am Tag der Eröffnungsfeier der Bahnverkehr in Frankreich schwer gestört worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 01:00 Uhr