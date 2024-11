Linkskandidat Orsi gewinnt Präsidentschaftwahl in Urugay

Montevideo: In Urugay hat der Linkskandidat Orsi die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er lliegt mit etwas mehr als 49 Prozent knapp vor dem Mitte-Rechts-Kandidaten Delgado. Delgado hat die Niederlage bereits eingestanden und Orsi zum Sieg gratuliert. Er sende ihm "eine große Umarmung und einen Gruß", sagte Delgado in einer Ansprache. Orsi wiederum kündigte an, immer wieder zum nationalen Dialog aufzurufen, und Probleme des Landes gemeinsam lösen zu wollen. Bereits der Wahlkampf in Urugay war von ungewöhnlicher Fairness geprägt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 03:00 Uhr