Linken-Chefs Wissler und Schirdewan kündigen Rückzug an

Berlin: Die Linken-Vorsitzenden Wissler und Schirdewan haben ihren Rückzug mitgeteilt. Die beiden kündigten in Erklärungen auf der Website der Partei an, beim Parteitag in Halle im Oktober nicht mehr zu kandidieren. Die Linkspartei muss sich somit eine neue Führung suchen. Wissler teilte mit, sie nehme wahr, dass es in Teilen der Partei den Wunsch nach einem personellen Neuanfang gebe. Schirdewan schrieb, die Partei brauche in der derzeitigen Situation neue Perspektiven und Leidenschaft, um die notwendige Erneuerung voranzutreiben. Die Linkspartei steht seit dem Austritt von Sahra Wagenknecht unter großem Druck. Durch die Abspaltung des nach ihr benannten BSW im Bundestag hat die Linke ihren Fraktionsstatus verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 14:00 Uhr