Linken-Chef van Aken warnt vor Erstarken des Rechtsextremismus

Berlin: Die Linke ist mit einem Bundesparteitag in die heiße Phase ihrer Kampagne zur Bundestagswahl gestartet. In Berlin wollen die rund 450 Delegierten das Wahlprogramm beschließen. Linken-Chef van Aken bezeichnete seine Partei als dringend benötigtes Gegengewicht zu rechter Politik. Er warnte in seiner Rede vor einem Erstarken des Rechtsextremismus. Van Aken übte auch scharfe Kritik an der Union, diese wolle Sozialausgaben kürzen. Er sprach zudem von deren "Hetze" gegen migrantische Menschen. Die Linke ist nach der Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht geschwächt und liegt in Umfragen bei drei bis vier Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 13:00 Uhr