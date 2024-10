Linke wählt neue Parteispitze

Halle: Die Linke wählt heute auf ihrem Bundesparteitag eine neue Doppelspitze. Nach einer Serie von Wahlschlappen treten die bisherigen Parteivorsitzenden Wissler und Schirdewan nicht mehr an. Um die Nachfolge bewerben sich der ehemalige Bundestagsabgeordnete van Aken und die Publizistin Schwerdtner. Die beiden hatten gestern Abend schon ihre erste Bewährungsprobe: Eine von ihnen ausgehandelte Kompromissformel zum Nahost-Konflikt und gegen Antisemitismus in Deutschland fand beim Parteitag eine Mehrheit. Auf dem Linken-Parteitag soll außerdem ein Leitantrag mit dem Titel "Gegen den Strom" beschlossen werden. In diesem wird eine "existenzbedrohende Situation" der Partei konstatiert. Der angestrebte Neustart soll demnach unter anderem mit einer linken Ostpolitik und dem Fokus auf soziale Themen wie die Mietenpolitik gelingen.

