Linke wählen van Aken und Schwerdtner zu neuen Vorsitzenden

Halle an der Saale: Auf dem Parteitag der Links-Partei sind am Nachmittag die neuen Vorsitzenden gewählt worden. An der Spitze der Partei stehen künftig die Publizistin Schwerdtner und der Bundestagsabgeordnete van Aken. Dieser erhielt 88 Prozent, Schwerdner knapp 80 Prozent der Delegierten-Stimmen. Sie lösen die bisherigen Vorsitzenden Schirdewan und Wissler ab, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Auf dem Bundesparteitag in Halle sprachen sich viele Teilnehmer angesichts der jüngsten Wahlniederlagen dafür aus, das soziale Profil der Linkspartei zu schärfen und sich für die Schwachen in der Gesellschaft einzusetzen.

