Linke verankert Mietendeckel und Vermögenssteuer im Wahlprogramm

Berlin: Die Führung der Linken hat die heiße Phase des Wahlkampfes eingeläutet. Beim Bundesparteitag in Berlin bezeichnete Spitzenkandidatin Reichinnek die Linke als "Bollwerk gegen den Rechtsruck" in Deutschland. Nach intensiven Debatten verabschiedeten die Delegierten mit großer Mehrheit das Wahlprogramm. Es sieht einen Mietendeckel und eine Vermögenssteuer vor. Co-Parteichef van Aken sagte in seiner Schlussrede, eine Vermögenssteuer sei so dringend wie nie zuvor. Milliardäre bezeichnete er als Demokratie gefährdend und verwies dabei auf den US-Unternehmer Elon Musk. Der Wiedereinzug der Linken in den Bundestag ist ungewiss. In Umfragen liegt sie derzeit unter fünf Prozent.

