Linke und SPD begrüßen "Compact"-Verbot, Kritik von der AfD

Berlin: Das heute verhängte Verbot des rechtsextremen "Compact"-Magazins wird politisch diskutiert. Die Linkspartei etwa macht sich dafür stark, nun auch gegen die AfD vorzugehen. Die - so wörtlich - "Verstrickungen" zwischen dem Magazin und der AfD seien mehr als offensichtlich, sagte Linke-Bundesgeschäftsführerin Schubert. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Mast lobte das "Compact"-Verbot als konsequent. Hinter dem Magazin stecke ein großes Netzwerk, das seit Jahren die Demokratie zersetzen wolle, so Mast. Ähnlich hatte Bundesinnenministerin Faeser das Verbot und die heutige Razzia der Polizei gegen das Magazin und seine Geldgeber auch begründet. Die AfD in Brandenburg wiederum sprach von Methoden eines autoritären Polizeistaates. Landtags-Spitzenkandidat Berndt erklärte, abweichende Meinungen würden in Deutschland unterdrückt, Medien verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 12:00 Uhr