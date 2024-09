Linke und Rechte geraten vor CSD in Landshut aneinander

München: Im Vorfeld des Christopher Street Day in Landshut ist es zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Auf dem Weg in die Stadt in Niederbayern gerieten laut Polizei zwei Gruppen aus dem linken und rechten Spektrum am Münchner Hauptbahnhof aneinander. Dabei sei auf einen Mann eingetreten worden. Die Beamten stoppten die Abfahrt des Zuges und nahmen die Personalien von 80 Personen auf. In Landshut selbst läuft der CSD bisher weitgehend friedlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 14:30 Uhr