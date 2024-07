Linke strebt Neuanfang beim Parteitag im Oktober an

Berlin: Die Linke steht vor einem personellen Neuanfang im Herbst. Das wurde auf einer Krisensitzung des Parteivorstands mit den Landesvorsitzenden in Berlin deutlich. Die beiden Vorsitzenden der Bundespartei, Wissler und Schirdewan, klebten nicht an ihren Sesseln, hieß es nach dem Treffen. Nun soll ein Fahrplan für eine inhaltliche, strategische und personelle Neuaufstellung erarbeitet werden. Der neue Kurs und die neue Spitze sollen beim Bundesparteitag im Oktober in Halle bestätigt werden. Die Linke hatte zuletzt etliche Wahlschlappen kassiert. Zudem hat sich die Gruppe um Sahra Wagenknecht abgespalten und bei der Europawahl deutlich bessere Ergebnisse erzielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 14:00 Uhr