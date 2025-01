Linke startet mit Parteitag in die heiße Wahlkampfphase

Berlin: Die Linke ist mit einem Bundesparteitag in die heiße Phase ihrer Kampagne zur Bundestagswahl gestartet. Rund 450 Delegierte sind in Berlin zusammengekommen, um das Wahlprogramm zu beschließen. Topthema für die Partei ist die Begrenzung von Mieten und Lebenshaltungskosten. Ein Mietendeckel sei die zentrale Forderung, sagte Parteichef van Aken. Die Linke ist nach der Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht Anfang vergangenen Jahres geschwächt und liegt in Umfragen bei drei bis vier Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 12:00 Uhr