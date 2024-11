Lindners Wirtschaftspapier sorgt für heftige Diskussionen

Berlin: In der Diskussion um das von ihm vorgelegte Wirtschaftspapier bekommt Finanzminister Lindner Unterstützung aus seiner Partei. Eine Neuausrichtung des wirtschaftspolitischen Kurses sei unumgänglich, sagte FDP-Bundestagsfraktionschef Dürr der WELT. Wenn Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit steigern wolle, müsse man wieder mehr auf marktwirtschaftliche Prinzipien setzen. AfD-Fraktionschefin Weidel sagte, Lindner werde für seine Vorschläge keine Mehrheit in der Koalition finden. Das Papier habe das Potiential, die Ampel abzuschalten, nicht aber, Deutschland aus der Krise zu führen. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil bezeichnete Lindners Vorschläge als falschen Weg. Es sei dagegen richtig, wenn Bundeskanzler Scholz den Kampf um Arbeitsplätze zur Chefsache mache. Er wünsche sich dafür Unterstützung von den Koalitionspartnern, so Klingbeil.

