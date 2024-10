Lindner will offenbar Steuerbelastung senken

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will offenbar die Steuerbelastung senken. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Grundfreibetrag zum Jahreswechsel um 312 Euro auf 12.096 Euro steigen. 2026 soll er dann bei 12.348 Euro liegen. Außerdem will Lindner den Angaben zufolge auch den Kinderfreibetrag um 60 Euro anheben. Der FDP-Chef sagte der Zeitung, es sei ein Gebot der Fairness, die arbeitende Bevölkerung zu entlasten. Er habe sich versichert, die Unterstützung des Kanzlers zu haben, so Lindner weiter.

