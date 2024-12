Lindner will Krankenkassen für legale Abtreibungen bezahlen lassen

Berlin: FDP-Chef Lindner plädiert dafür, dass die Krankenkassen künftig die Kosten für legale Abtreibungen übernehmen sollten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, unsere Gesellschaft brauche mehr Empathie für Frauen in einer so schweren Lebenssituation. Betroffene Frauen müssten sich über das eigene Leben und das des ungeborenen Kindes Gedanken machen und sich zudem qualifizierte ärztliche Betreuung suchen, sagte Lindner. Und sie stünden möglicherweise auch noch vor einer Finanzierungsfrage. In der vergangenen Woche war im Bundestag erstmals über eine Legalisierung von Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche beraten worden.

