Lindner will FDP trotz Krise in Bundestagswahl führen

Berlin: Trotz der Krise in seiner Partei will FDP-Chef Lindner an seiner Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl festhalten. Im Ersten sagte er, das „D-Day“-Papier sei auf Mitarbeiterebene entstanden und nur dort diskutiert worden, er habe davon nichts gewusst. An dem Papier gab es auch parteiintern wegen militärischer Formulierungen Kritik. Den Rücktritt von Generalsekretär Djir-Sarai und Bundesgeschäftsführer Reymann bedauerte Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2024 04:00 Uhr