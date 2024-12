Lindner weist Verantwortung für D-Day-Papier zurück

Berlin: FDP-Chef Lindner hat erneut den Vorwurf zurückgewiesen, vom sogenannten D-Day-Paper gewusst zu haben. In der ARD-Sendung Caren Miosga sagte Lindner am Abend, er billige weder den Inhalt noch die Wortwahl des Papiers. Er könne aber verstehen, wie es zustande gekommen sei. Schließlich sei ein Ende der Ampel-Koalition immer wieder ein Thema und auch eine realistische Option gewesen. Am Ende sei man einfach zu weit auseinander gelegen, vor allem in Fragen der Wirtschaftspolitik. Lindner räumte Fehler im Krisenmanagement ein, schloss einen Rücktritt als Parteichef aber aus.

