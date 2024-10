Lindner stellt Ergebnisse der Steuerschätzung vor

Berlin: Nach dreitägigen Berechungen liegen nun die Daten der Steuerschätzer vor. Bundesfinanzminister Lindner wird sie am Nachmittag ausnahmsweise in Washington präsentieren, wo er gerade an der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds teilnimmt. Die Prognose ist Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Wegen der schlechten Konjunkturprognosen dürften die Einnahmen deutlich geringer ausfallen als bisher erwartet. Das Ergebnis der Schätzung hat damit auch Auswirkungen auf die laufenden Verhandlungen der Ampelkoalition über den Haushalt fürs kommende Jahr.

