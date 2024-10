Lindner schließt Scheitern der Ampel-Koaltion nicht aus

Berlin: Finanzminister Lindner schließt ein vorzeitiges Scheitern der Ampel-Koalition offenbar nicht aus. Zwar sei Stabilität für Deutschland von überragender Wichtigkeit. Aber irgendwann könne eine Regierung selbst Teil des Problems sein, sagte der FDP-Chef in einem Podcast des Portals "Table.Media". Eine Regierung müsse sich immer die Frage stellen, ob sie den Anforderungen der Zeit genügt. Einen Grund zum Rücktritt nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den jüngsten Landtagswahlen sieht Lindner nach eigenen Worten nicht. Schlechte Umfragewerte für die FDP hätten mit der Ampel zu tun, nicht mit eigenen Fehlern. - Der SPD-Vorsitzende Klingbeil rechnet indes damit, dass die anstehende Neuaufstellung der Grünen-Spitze einschneidende Folgen für die Koalition haben wird. In einem Zeitungsinterview sagte Klingbeil, die Partei richte sich auf Robert Habeck aus und strebe Schwarz-Grün als Wunschkonstellation an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 08:00 Uhr