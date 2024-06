Lindner knüpft Preis für Deutschlandticket an Modernisierung, Ramelow fordert Sondervermögen für die Bahn

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner stellt den Preis für das Deutschlandticket in Frage. Der Samstagsausgabe der Welt sagte Lindner, die Politik müsse irgendwann entscheiden, ob sie in die Schiene investieren will, oder ob der Preis bei 49 Euro bleiben soll. Streichen wolle er das Ticket nicht, es sei ein so Lindner wörtlich "Gamechanger". Thüringens Ministerpräsident Ramelow fordert hingegen ein Sondervermögen für die Bahn. Auf zehn Jahre müssten mindestens 100 Milliarden Euro mobilisiert werden, um die Kernsubstanz der Bahn zu modernisieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2024 02:00 Uhr