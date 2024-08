Lindner fordert "Null Euro" für ausreispflichtige Flüchtlinge

Berlin: In der Debatte über Konsequenzen aus dem Messerangriff von Solingen hat sich FDP-Chef Lindner zu Gesprächen mit der Opposition bereit erklärt. In der ARD-Sendung "Maischberger" stellte sich der Finanzminister hinter das Vorhaben von Bundeskanzler Scholz, mit den Bundesländern und CDU/CSU über eine neue Migrationspolitik zu verhandeln. Gleichzeitig regte Lindner an, ausreisepflichtige Flüchtlinge künftig nicht mehr finanziell zu unterstützen. Ihnen sollten künftig nur noch die Reisekosten in das Land gezahlt werden, das für sie eigentlich zuständig sei. Es gebe kein Recht von Asylbewerbern im Dublin-Prozess sich ihren Standort in Europa auszusuchen, so Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 01:00 Uhr