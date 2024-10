Lindner dringt auf Einigung über wirtschaftspolitischen Kurs in der Ampel

Berlin: Nach einem Treffen mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen drängt Finanzminister Lindner auf einen baldigen Konsens innerhalb der Regierungskoaltion. Bei der Haushaltsplanung müsse sie ohnehin gemeinsame Antworten auf die Misere der Wirtschaft finden, sagte Lindner. Arbeitgeberpräsident Dulger der an dem Treffen teilnahm, erklärte, die Politik müsse die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wieder in den Mittelpunkt stellen. Er forderte, dass Bundestag und Bundesrat das beschlossene Wachstumpaket passieren lassen sollen. Für den Verband der Familienunternehmer sagte Reinhold von Eben-Worlee, man trage einen Rucksack an extrem hohen Steuern, Sozialabgaben und Bürokratie, mit diesem Gepäck sei es ein Marathonlauf gegen internationale Kontrahenten.

